Tiago Pinto: domani alle 15.30 la conferenza stampa a commento del calciomercato

Torna a parlare Tiago Pinto: annunciata per domani alle 15.30 una conferenza stampa a Trigoria del General Manager giallorosso, che si metterà dunque a disposizione dei giornalisti per rispondere alle domande relative alla sessione estiva di calciomercato. Dalle 20 di oggi non sarà infatti più possibile per i club del campionato italiano tesserare nuovi giocatori.