Ieri aveva proposto Damsgaard alla Roma, oggi il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, è tornato a parlare del talento danese: "Perché non dovrei tenerlo? Ripeto, se arriva un’offerta super la dobbiamo valutare come fanno tutti, ma certo non svendo anche perché quando siamo noi ad andare a comprare non ci toglie un euro nessuno. La Samp non è un discount, ecco perché mi arrabbio quando dicono che esagero nelle richieste per i miei giocatori“.

(Il Secolo XIX)