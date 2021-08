Lazio, Lotito: "Minacce per l'acquisto di Pedro, ma per noi è un giocatore idoneo"

RAI 2 - Nel corso della trasmissione '90° minuto' il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha parlato anche del passaggio di Pedro dalla Roma al club biancoceleste: "Ci vuole buon senso. Ogni forma di discriminazione, anche da parte dei club, va combattuta. Pedro non era impiegato e per noi era idoneo alla squadra, quindi abbiamo fatto un acquisto che ritengo giusto. Non le nascondo che ho ricevuto telefonate di sedicenti tifosi e minacce, ma sono abituato. Sarri l'ha ritenuto utile, io l'ho messo nelle condizioni di acquisirlo".