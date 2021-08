Inter: Dzeko già titolare nell'amichevole con la Dinamo Kiev. Il bosniaco segna il gol del 2-0

Manca ancora l'ufficialità del trasferimento di Edin Dzeko all'Inter, ma Simone Inzaghi lo impiega già in amichevole. Nel test con la Dinamo Kiev programmato per questo pomeriggio - fischio di inizio alle 18.30 -, il bosniaco scenderà in campo dal 1' minuto, come annunciato sui canali ufficiali del club nerazzurro.

Primo gol del numero 9 con la maglia dell'Inter: lancio in campo aperto per il bosniaco che con la punta del piede riesce a superare l'estremo difensore avversario per poi insaccare a porta vuota

