Fiorentina, in difesa torna Nastasic. Possibile convocazione contro la Roma

La Fiorentina, attraverso il proprio profilo ufficiale di Twitter, annuncia l'acquisto di un nuovo giocatore. La società viola ha postato l'immagine di un itinerario che passa due volte per Firenze. Per questo motivo sembra ormai certo il ritorno di Matija Nastastic dallo Schalke 04. Il giocatore, che ad inizio mercato sembrava esser stato sondato anche dalla Roma, potrebbe seguire la squadra nella Capitale in vista della gara di domani sera all'Olimpico e sedersi in panchina.