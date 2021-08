Calciomercato, ufficiale: Koopmeiners è un nuovo giocatore dell'Atalanta (VIDEO)

Accostato anche alla Roma, Teun Koopmeiners è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Atalanta: il centrocampista classe 1998 arriva a titolo definitivo alla corte di Gasperini dall'AZ Alkmaar. Lo annuncia il club nerazzurro con una nota ufficiale, in cui ripercorre la carriera dell'olandese, e con un video su Twitter.

? ?????????? ??????????? ?

Teun #Koopmeiners è un nuovo giocatore dell’Atalanta! ⚫️? Welkom, Teun! ???

? ?? ???????? ??????????? ?

Koopmeiners is a new #Atalanta player! ? Welcome, Teun! ?#GoAtalantaGo ⚫️? pic.twitter.com/l1ZcGQxM3B

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) August 30, 2021