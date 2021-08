Calciomercato Roma: Zakaria cambia procuratore, verso la permanenza al 'Gladbach. Nessuna trattativa con i giallorossi

Zakaria si allontana dalla Roma. Il centrocampista svizzero ha infatti lasciato la 'Lian Sports' che ne curava per gli interessi per affidare la sua procura alla famiglia, una scelta che lo avvicina ad una permanenza al 'Gladbach. "Non ci sono state trattative con la Roma", aggiunge nel post su Twitter il giornalista di Sport1, Florian Plettenberg.

News #Zakaria: He is no longer represented by Lian Sports. Family members instead. There were no negotiations with @OfficialASRoma. Now turnaround: He is likely to stay @borussia this summer. A contract extension is also possible. @SPORT1 @berger_pj ??#COYS

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 23, 2021