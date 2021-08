Calciomercato Roma: trovato l'accordo per la mensilità arretrata di Dzeko. A breve l'ufficialità del passaggio all'Inter

Risolta anche l'ultima questione relativa al passaggio di Dzeko all'Inter, che come circolato negli ultimi giorni aveva in sospeso con la Roma il pagamento della mensilità di luglio. Secondo quanto riferisce Carlo Laudisa de La Gazzetta dello Sport, il pagamento in questione sarebbe stato diviso a metà, sbloccando così l'ufficialità del passaggio del bosniaco in nerazzurro. L'annuncio dovrebbe arrivare a breve.