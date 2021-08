LIVE - Calciomercato Roma, Florenzi verso il Milan. I giallorossi vogliono un prestito con obbligo di riscatto a date condizioni

La Roma continua a lavorare sul fronte del mercato in uscita per sfoltire la rosa e abbassare il monte ingaggi. Tra i giocatori che il general manager giallorosso sta cercando di cedere c'è anche Alessandro Florenzi, campione d'Europa che non rientra più nei piani di José Mourinho. Sul terzino c'è l'interesse del Milan, ma sembra esserci distanza con i giallorossi sulle modalità di acquisto del cartellino.

LIVE

14:33 - Stando a quanto riportato dal giornalista Daniele Longo, il calciatore avrebbe scelto da tempo la soluzione Milan e avrebbe già un accordo di massima con il club rossonero. Manca però l'accordo con la Roma, che chiede di cedere il terzino in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. La trattativa prosegue e nuovo incontro potrebbe arrivare quando Tiago Pinto tornerà da Londra.

? #Florenzi ha scelto da tempo il #Milan, preferendolo anche a soluzioni ??. ? C’è accordo di massima sul contratto tra il giocatore e il club ?⚫️ La trattativa va avanti con la Roma, ora impegnata a Londra. . Si va verso un prestito con obbligo al verificarsi di det. cond. pic.twitter.com/BGRY0wutLL — Daniele Longo (@86_longo) August 14, 2021

14: 00 - La trattativa tra Roma e Milan per Alessandro Florenzi è al momento in stallo, visto che il club rossonero non vorrebbe acquistare il cartellino del giallorosso a titolo definitivo. La Roma spinge per il prestito con obbligo di riscatto, mentre il Milan ha provato a inserire come contropartita Andrea Conti, reduce dal prestito al Parma. L'ipotesi però non convince al momento Tiago Pinto.

(calciomercato.it)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE

9:00 - La trattativa tra Roma e Milan per la cessione di Alessandro Florenzi non si è sbloccata. La novità è che il club rossonero ha messo sul piatto una contropartita tecnica. Secondo le ultime indiscrezioni il club rossonero ha offerto ai giallorossi Andrea Conti. L'ex esterno dell'Atalanta, che al Milan ha avuto stagioni difficili e condizionate da un doppio infortunio al ginocchio, è reduce da una stagione in prestito al Parma.