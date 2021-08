Calciomercato Roma, Torreira opzione last minute per la mediana: si punta al prestito secco

Non tramonta, per la Roma, la pista che porta al centrocampista. Come scrive il sito dedicato al mercato, sarebbe concreta la pista che porta a Lucas Torreira, tornato all'Arsenal dopo il prestito all'Atletico Madrid. L'uruguagio può arrivare in giallorosso con la formula del prestito secco, preferibilmente gratuito. Guadagna attualmente 4.5 milioni di euro a stagione, una cifra importante, ma potrebbe rappresentare la soluzione last minute nel caso in cui non si dovessero concretizzare le altre opzioni, come quella che porta a Zakaria del Borussia Moenchengladbach.

(calciomercato.it)

