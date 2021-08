LIVE - Calciomercato Roma: secche smentite su Sergio Oliveira

L'ultimo nome ad accendere la fantasia dei tifosi giallorossi è quello di Sergio Oliveira. Le indiscrezioni parlano di un possibile tentativo della Roma per prenderlo. Di seguito tutti gli aggiornamenti sulla questione:

LIVE

15.15 - Smentite sull'imminente chiusura dell'affare Oliveira. A riportare la notizia è Flavio Maria Tassotti, sulle frequenze dell'emittente radiofonica. Il Porto starebbe offrendo il giocatore alla Roma per far cassa, ma non ci sarebbero possibilità che l'affare possa andare in porto. Anche da Trigoria filtrano smentite: non sarebbero infatti previste operazioni in entrata

(Tele Radio Stereo)

15.02 - Sarebbe vicinissima la fumata bianca tra la Roma ed il Porto per Sergio Oliveira: a riportare la notizia è Pedro Almeida, giornalista portoghese specializzato sul calciomercato, che spiega come il giocatore sia vicinissimo a firmare il contratto che lo legherebbe alla Roma.

14.40 - Ultime ore di calciomercato e la Roma prova ad accaparrarsi il centrocampista tanto desiderato da Josè Mourinho. Secondo quanto riferito da Daniele Longo i giallorossi avrebbero fatto un tentativo per Sergio Oliveira, già accostato al club di Trigoria nelle ultime settimane.