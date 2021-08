Calciomercato Roma, Tall ceduto a titolo definitivo all'Olimpia Lubiana

La Roma continua a muoversi sul mercato per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione, ma il primo compito di Tiago Pinto è quello di sfoltire la lunga lista di giocatori che non rientra nei piani del nuovo tecnico José Mourinho. Tra questi ci sono molti giovani provenienti dalla Primavera di De Rossi, come Lamine Tall che è stato ceduto nella giornata di oggi a titolo definitivo all'Olimpia Lubiana. A darne notizia è la società giallorossa attraverso un post sul proprio profilo di Twitter, in cui insieme a una foto del giovane scrive "In bocca al lupo, Lamine!".

? Tall ceduto a titolo definitivo all'Olimpia Lubiana In bocca al lupo, Lamine!#ASRoma pic.twitter.com/gQ3x7TKNmN — AS Roma (@OfficialASRoma) August 3, 2021