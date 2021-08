Nome nuovo per il centrocampo della Roma, si tratta di Axel Witsel, entrato anche in orbita Juventus se a Torino troveranno un acquirente per Mckennie. Pinto - da ieri a Milano - ha chiesto informazioni sul belga: contratto (in scadenza nel 2022) da 7 milioni che sarebbe meno proibitivo grazie al Decreto Crescita (10 lordi, 5 netti, aggirabili con bonus).

(Il Messaggero)