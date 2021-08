Dopo aver rifiutato il Benfica e il Qatar, per Steven Nzonzi si apre un'altra pista. Come scrive su twitter il giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari, infatti, il Watford avrebbe fatto un sondaggio per il centrocampista francese, in uscita dalla Roma e per il quale Tiago Pinto vuole trovare in fretta una sistemazione.