Calciomercato Roma: sfuma definitivamente Xhaka. A breve l'ufficialità di un quadriennale con l'Arsenal

E' stato il primo nome indicato da José Mourinho per settimane, ma alla fine è un affare che non si farà. Granit Xhaka non sarà un giocatore della Roma. Obiettivo definitivamente sfumato per i giallorossi: come apprende la redazione de LAROMA24.IT il calciatore svizzero ha firmato il rinnovo di contratto con l'Arsenal.

Il nuovo accordo firmato da Xhaka ha durata quadriennale, con scadenza nel 2025. L'annuncio ufficiale è imminente e quindi il braccio di ferro di questi giorni tra Tiago Pinto e i Gunners è destinato a fermarsi qui

LR24