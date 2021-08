Con Luigi Sepe in uscita dal Parma, complice l'arrivo in gialloblu di Gianluigi Buffon, ci sarebbero anche alcune squadre in Serie A a corteggiare l'estremo difensore classe '91. Stando a quanto riporta il portale specializzato, su di lui c'è la Sampdoria - ostacolo importante l'ingaggio da 900.000 euro del giocatore. Sepe piace però anche a Roma e Inter.

(seriebnews.com)

