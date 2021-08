Calciomercato Roma: scout giallorossi e dell'Atalanta per seguire il 2005 Monticelli con l'U17 belga

Attenta anche sul mercato dei giovani talenti, la Roma osserverà il classe 2005 Luca Monticelli, attualmente in forza all'Under 18 dell'Anderlecht, durante la sosta per le Nazionali. Gli scout giallorossi, secondo le informazioni del giornalista Sacha Tavolieri, seguiranno il talento di origini italiane in occasione delle sfide dell'Under 17 belga contro Italia e Germania.

Oltre alla Roma, Monticelli è nel mirino anche degli scout dell'Atalanta e del Bayer Leverkusen.