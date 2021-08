Calciomercato Roma, Riccardi vicino al Teramo in prestito

La Roma continua a lavorare sul fronte del mercato e Tiago Pinto ha come obiettivo quello di sfoltire la rosa e abbassare il monte ingaggi, Tra i giocatori che il general manager giallorosso sta provando a cedere c'è ance Alessio Riccardi, giovane proveniente dalla Primavera di De Rossi. Il giocatore dopo una parentesi in prima squadra è stato ceduto in prestito negli ultimi anni e adesso il suo futuro sembra essere ancora lontano dalla Capitale. Stando a quanto riportato su Twitter dal giornalista Gianluigi Longari, Riccardi sarebbe vicino ad essere ceduto in prestito al Teramo.