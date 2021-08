Calciomercato Roma, retroscena Dzeko: il bosniaco ha chiesto a Mourinho di non essere impiegato contro il Betis

Retroscena nell'ambito della trattativa che dovrebbe portare Edin Dzeko a vestire la maglia dell'Inter: secondo quanto riporta la versione online del quotidiano, il bosniaco avrebbe apertamente chiesto a Josè Mourinho di non essere impiegato nell'amichevole di sabato sera contro il Betis. Alla base di questa richiesta una chiamata ricevuta proprio nel pomeriggio di sabato, in cui il suo agente gli ha annunciato di aver trovato un accordo con i nerazzurri. A quel punto l'attesa che la Roma facesse una mossa o pareggiasse l'offerta pervenuta al bosniaco da Milano, ma a Trigoria non è stato mosso alcun passo.

(Il Romanista)

