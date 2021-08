Calciomercato Roma: resta viva la pista Torreira, presto incontro tra l'Arsenal e l'agente

Tramontata l'ipotesi Xhaka, potrebbe arrivare comunque dall'Arsenal il rinforzo per il centrocampo della Roma. Il nome di Lucas Torreira resta un'opzione valida per i giallorossi e la situazione dell'ex Sampdoria potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore. Come riferisce il giornalista John Solano su Twitter l'agente del centrocampista uruguagio, Pablo Bentancour, è arrivato a Londra e nelle prossime ore incontrerà i dirigenti dei Gunners per valutare il futuro del suo assistito.