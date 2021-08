Calciomercato Roma: Providence al Bruges in prestito con diritto di riscatto fissato a 2.5 milioni di euro

Sembrerebbe tutto fatto per il passaggio in prestito di Ruben Providence al Bruges. Come da indiscrezione anticipata dalla redazione de LaRoma24.it, e dopo le notizie circolate negli ultimi giorni, Nicolò Schira riporta di un accordo ormai blindato tra la Roma ed il club belga sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 2.5 milioni di euro.