Calciomercato Roma, Pjanic nel mirino della Fiorentina

Miralem Pjanic, centrocampista di proprietà del Barcellona, sembra essere prossimo a lasciare il club blaugrana. Su di lui è forte l'interesse di molti club di Serie A, tra cui la Roma che è a caccia di un regista da regalare a José Mourinho. Stando a quanto riporta però il quotidiano sportivo nazionale questa mattina, sul centrocampista bosniaco sarebbe piombata anche la Fiorentina di Commisso, che vuole regalare a Italiano un colpo per la fine del calciomercato. Il Barcellona non sembra intenzionato a fare muro, al contrario sarebbe pronto a contribuire al 50% della spesa per quanto riguarda l’ingaggio di Pjanic.

