Dopo aver assistito dal vivo alla vittoria della sua Roma sulla Salernitana, oggi Tiago Pinto tornerà ad occuparsi del calciomercato. Come riporta la versione odierna del quotidiano il General Manager giallorosso è atteso oggi a Milano, dove rimarrà per seguire da vicino le ultime trattative - con un occhio di riguardo per le cessioni - prima del gong finale del mercato fissato per domani alle 23.

(La Repubblica)