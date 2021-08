Calciomercato Roma, percentuale al Chelsea sulla futura rivendita di Abraham. Ai Blues il 10% sull'eventuale eccedenza

La Roma nella giornata di oggi ha ufficializzato l'arrivo in giallorosso di Tammy Abraham, che ha già iniziato ad allenarsi a Trigoria in attesa di ricevere il visto lavorativo per giocare in Italia. La società giallorossa ha reso note in un comunicato le cifre che hanno portato a chiudere l'affare per l'inglese e, come notato dal giornalista esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il Chelsea oltre che della possibilità di recompra potrà godere anche di una percentuale, pari al 10%, sull'eventuale eccedenza rispetto al prezzo pagato dai giallorossi, che sarà valida esclusivamente se la cessione di Abraham sarà superiore agli 80 milioni.

(gianlucadimarzio.com)

