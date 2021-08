Calciomercato Roma, per la risoluzione del contratto Nzonzi chiede una buona uscita di 1.5 milioni. Al-Rayyan pronto con un biennale

Continua la braccio di ferro tra Roma e Steven Nzonzi per la sua cessione. I giallorossi stanno infatti cercando di cedere il centrocampista francese, per abbassare il monte ingaggi societario e liberare lo spazio in rosa per dei colpi in entrata. Il giocatore però al momento continua a rifiutare le offerte pervenute. Come riportato dal giornalista Nicolò Schira, Nzonzi per lasciare la Capitale chiede alla società la risoluzione del contratto e una buona uscita di 1.5 milioni. Per lui è pronto un contratto biennale con l'Al Rayyan.

Steven #Nzonzi has no changed idea: he wants a severance pay by €1,5M to complete the termination of the contract with #ASRoma as I said last August 14. #AlRayyan have offered to the french midfielder a contract until 2023 and are waiting for the answer by Nzonzi. #transfers https://t.co/6VfEiuOq9m

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 23, 2021