La Roma continua a lavorare sul fronte del mercato e Tiago Pinto è a caccia di occasioni per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Per la difesa, stando a quanto riportato dal portale di calciomercato, i giallorossi starebbero pensando a Wilguens Paugain, talento francese di origini haitiane attualmente svincolato. Il classe 2001, cresciuto nelle giovanili del Nancy, potrebbe aggregarsi inizialmente con l'organico della Primavera.

(calciomercato.it)

