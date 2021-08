Calciomercato Roma, per il centrocampo si valuta anche Herrera dell'Atletico Madrid. Possibile inserimento di Villar nella trattativa

La Roma continua a lavorare sul fronte del mercato per rafforzare la rosa di José Mourinho. Il tecnico portoghese vorrebbe ancora un colpo prima della fine del calciomercato, ma Tiago Pinto ha come necessità quella di vendere e sfoltire la lunga lista di giocatori messi fuori dal progetto tecnico. Stando a quanto riportato dal giornalista esperto di mercato Gianluca Di Marzio, in caso di uscite la Roma potrebbe provare a trattare un nome nuovo per il centrocampo. I giallorossi avrebbero infatti messo nel mirino Héctor Herrera, centrocampista dell'Atletico Madrid che in passato ha vestito anche la maglia del Porto. Nella trattativa potrebbe rientrare anche Gonzalo Villar come contropartita per arrivare al cartellino del messicano.

(Sky Sport)