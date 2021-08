La Roma è a lavoro per chiudere al meglio questi ultimi giorni del calciomercato estivo. José Mourinho ha bisogno di un nuovo centrocampista, ma il general manager Tiago Pinto ha come obiettivo primario quello di cedere. Senza uscite infatti il club non può liberare spazio salariale e posti in rosa. Stando a quanto riportato dal quotidiano sportivo nazionale, tra i vari giocatori che la società giallorossa starebbe seguendo sembra esserci anche Sergio Oliveira del Porto.

(gasport)