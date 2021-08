Calciomercato Roma: per il centrocampo idea Anguissa del Fulham

Sfumato definitivamente Granit Xhaka, la Roma continua ad cercare di individuare la pedina giusta da regalare a Josè Mourinho per la linea di centrocampo. Secondo quanto riferisce l'edizione online del quotidiano, fra i vari profili monitorati ci sarebbe quello di André Zambo Anguissa, venticinquenne camerunense in forza al Fulham, 38 presenze collezionate nell'ultima stagione e contratto in scadenza nel 2023.

L'operazione che porterebbe Anguissa a Trigoria potrebbe essere agevolata da modalità di pagamento favorevoli per il club giallorosso.

(Il Messaggero - Gasport)