Calciomercato Roma, per il centrocampo anche il Napoli pensa a Loftus-Cheek

Il Napoli di Spalletti è a caccia di un colpo a centrocampo in vista degli ultimi giorni di mercato. La squadra azzurra, stando a quanto riportato dal quotidiano sportivo nazionale, sembra aver messo nel mirino Loftus-Cheek del Chelsea. Sul giocatore si parlava di un interesse anche della Roma di José Mourinho, anche se Tiago Pinto negli ultimi giorni sembra aver deciso di virare su altri giocatori in attesa di capire se riuscirà a piazzare alcuni dei giocatori in esubero. Il Napoli sembra in ottimi rapporti con il club inglese, per questo l'operazione se confermata potrebbe essere chiusa in breve tempo per regalare a Spalletti l'ultima pedina dal mercato.

(corsport)