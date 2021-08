Nuova avventura in Serie A per Pedro...con la maglia della Lazio. L'ex Barcellona, finito tra gli esuberi in casa Roma, è prossimo al trasferimento al club biancoceleste: secondo le indiscrezioni del sito dedicato al calciomercato, l'operazione dovrebbe concludersi e il tecnico della Lazio Maurizio Sarri avrebbe insistito col ds Tare per avere lo spagnolo.

Pedro dovrebbe ritrovare, dunque, Sarri dopo l'esperienza insieme al Chelsea.

(calciomercato.com)

