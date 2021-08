Calciomercato Roma, Pedro possibile obiettivo per la Lazio di Sarri

La Lazio di Maurizio Sarri si muove sul mercato per rafforzare la rosa e, stando a quanto riportato dal giornalista esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, il club biancoceleste potrebbe trattare con la Roma. L'indiscrezione vedrebbe Maurizio Sarri pensare a Pedro, suo ex giocatore al tempo del Chelsea. L'esterno giallorosso è fuori dai progetti di Mourinho ed è in cerca di una destinazione. Il buon rapporto tra il giocatore e il tecnico potrebbe spingere lo spagnolo ad accettare un possibile trasferimento in biancoceleste.

(alfredopedulla.com)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE