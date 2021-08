Calciomercato Roma: Pedro gratis e a titolo definitivo alla Lazio. Contratto fino al 2023

Sbloccato il passaggio da una sponda all'altra del Tevere: secondo quanto riferisce Roberto Maida de Il Corriere dello Sport, quello per Pedro dalla Roma alla Lazio sarebbe un affare concluso. L'attaccante spagnolo passa in biancoceleste a 0 a titolo definitivo. Nessun corrispettivo economico, dunque, per i giallorossi, che si liberano però di un ingaggio importante.

Secondo quanto aggiunge Nicolò Schira de La Gazzetta dello Sport, Pedro si legherà alla Lazio fino al 2023: contratto biennale, dunque, tra il club biancoceleste e l'attaccante spagnolo.

Done deal and confirmed! Former Barça and Chelsea winger #Pedro to #Lazio from #ASRoma without transfers fee. Contract until 2023. #transfers https://t.co/X5Gy1HDL06

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 18, 2021