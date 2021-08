Calciomercato Roma: oggi l'ufficialità di Vina

Dopo due settimane d'attesa, dovrebbe essere finalmente arrivato il momento dell'ufficialità di Matias Vina alla Roma. A riportare l'indiscrezione di una fumata bianca in procinto di essere annunciata è Marco Juric. Il laterale sinistro dovrebbe dunque essere ufficializzato in giornata dopo i 10 giorni di quarantena - allenamento in solitaria a Trigoria - le lungaggini burocratiche tra Palmeiras e Nacional.

