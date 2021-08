Calciomercato Roma, Nzonzi irremovibile: il centrocampista non rinuncia allo stipendio garantitogli attualmente dai giallorossi

Si complica la vicenda Steven Nzonzi: non è un segreto che la Roma voglia liberarsi dell'ingaggio del centrocampista, ma il classe '88 non ha intenzione di rinunciare allo stipendio attualmente garantitogli dal club: come riporta Eleonora Trotta, dunque, sono solo due le opzioni considerate dal centrocampista: risoluzione del contratto con pagamento della buonuscita da parte della Roma o trasferimento altrove, ma con un ingaggio di pari livello rispetto a quello che percepisce al momento - con la concreta possibilità che il club di Trigoria sia costretta a sobbarcarsene una parte -.

#Nzonzi punta alla risoluzione del contratto con buonuscita. Oppure ad un ingaggio in grado di garantirgli (con contributo @OfficialASRoma) l’attuale stipendio. In sostanza, non vuole rinunciare ad 1 euro dopo esser stato messo alla porta @calciomercatoit #calciomercato — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) August 22, 2021