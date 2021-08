Calciomercato Roma: non solo Nzonzi, l'Al Rayyan pensa anche a Pastore

La Roma continua a muoversi sul mercato per rafforzare la propria rosa in vista della prossima stagione, ma Tiago Pinto prima di poter comprare sa di dover necessariamente vendere e sfoltire la rosa. Dopo la notizia di un interessamento dell'Al Rayyan per Nzonzi, nella giornata di oggi arriva la notizia di un forte interesse del club del Qatar per un altro giocatore giallorosso: Javier Pastore. Stando infatti a quanto riportato dal giornalista Flavio Maria Tassotti su Twitter, il tecnico Blanc e la società avrebbero preso informazioni sui due e starebbero valutando la fattibilità dell'operazione.

L'#AlRayyan è alla ricerca di 4 calciatori (tra questi mediano e fantasista). Sugli ultimi due ruoli #Blanc ha rintracciato in #Nzonzi e #Pastore (allenato al #PSG) le figure giuste: informazioni prese, valutazioni in corso. La voglia del club del #Qatar c'è... @Teleradiostereo pic.twitter.com/vVAQFW0HFq — Flavio M. Tassotti (@FlavioMTassotti) August 5, 2021