Dovrebbe essere chiuso, a meno di clamorose sorprese, il mercato della Roma in entrata: secondo quanto riferisce Andrea Di Carlo sulle frequenze dell'emittente radiofonica, infatti, da Trigoria filtra la voce per cui il mercato in entrata dei giallorossi, a poche ore dal gong che segnerà la chiusura della sessione estiva, debba considerarsi chiuso.

(Tele Radio Stereo)