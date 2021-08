Calciomercato Roma: Newcastle interessato a Carles Perez, si punta al prestito

Il Newcastle bussa alla porta della Roma. Secondo le ultime indiscrezioni il club inglese è tornato alla carica per Carles Perez.

L'esterno classe '98 è da tempo nel mirino dei Magpies, che lo seguono da più di un anno e già la scorsa estate avevano fatto un tentativo per lo spagnolo, che però non ha avuto successo. Ora il Newcastle si è rifatto avanti, ma vorrebbe però un investimento contenuto visto che ha già speso 25 milioni per acquistare Willock dall'Arsenal. Il club giallorosso, potrebbe aprire all'ipotesi di un prestito.

(calciomercato.com)

