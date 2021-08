Dopo le esperienze in prestito al Cagliari e all'Everton, si è parlato di un interesse dello Sheffield United per Robin Olsen. Stando alle indiscrezioni del giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari, finora non si registrano contatti tra il club inglese, la Roma e l'estremo difensore svedese.

There has not been any contact to #Sheffield from Robin #Olsen or #Roma side so far @tvdellosport

— Gianluigi Longari (@Glongari) August 15, 2021