Calciomercato Roma: l'obbligo di riscatto di Under scatterà con la salvezza matematica del Marsiglia

Tra i giocatori che hanno salutato la Roma c'è anche Cengiz Under, passato al Marsiglia in prestito con obbligo di riscatto fissato a 8,4 milioni di euro al verificarsi di determinate situazioni sportive. Come fa sapere su Twitter il giornalista de "Il Tempo" Filippo Biafora, l'obbligo di riscatto dell'esterno turco scatterà con la matematica salvezza del club francese in Ligue 1.

