Calciomercato Roma, l'entourage di Reynolds smentisce l'ipotesi del prestito. Il terzino resterà in giallorosso

La Roma sembra aver scelto Bryan Reynolds come sostituto di Karsdorp. Il terzino americano, arrivato durante la scorsa sessione di calciomercato invernale, sembrava essere prossimo a partire in prestito per giocare con più continuità e crescere. Eppure, come riportato su Twitter dal giornalista John Solano, l'entourage del giocatore ha confermato che Reynolds resterà nella Capitale e avrà il suo spazio per giocare e dimostrare il proprio valore.