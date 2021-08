Calciomercato Roma, le cifre per Abraham: 40 milioni più bonus pagabili in 4 anni, al giocatore 4.5 netti

Con l'affare Abraham che attende solo l'ufficialità per considerarsi concluso a tutti gli effetti, Marco Juric rende note le cifre della trattativa che ha portato Roma e Chelsea a trovare l'accordo per il passaggio in giallorosso dell'attaccante classe '97: il club di Trigoria verserà nelle casse dei blues 40 milioni più bonus legati a presenze e obiettivi, cifra pagabile in 4 anni. 5 milioni da versare subito, 20 entro l'estate 2024, 15 nella stagione '24/'25. Ingaggio da 4,5 netti, 5,8 lordi (grazie a decreto crescita). Diritto di riacquisto dall’estate 2023 fissato a 80 milioni di euro.

Come aggiunge l'emittente satellitare, l'affare Abraham spinge la Roma al primo posto in Italia per investimenti in questa sessione di mercato - 97 milioni con i 4 acquisti + riscatti Ibanez e Reynolds - e addirittura al quinto posto in Europa dopo Manchester City, Manchester United, Chelsea e Aston Villa.

