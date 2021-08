Calciomercato Roma, le cifre dell'affare Shomurodov. 1,5 per il prestito, riscatto obbligatorio a 16 e 2,5 di bonus non facili da raggiungere

Per Eldor Shomurodov alla Roma si attende solo l'annuncio ufficiale. Il calciatore, infatti, è da ieri sera nel ritiro portoghese della Roma ma finché non arriverà il definitivo marchio sulla trattativa non potrà scendere in campo ed unirsi ai nuovi compagni, come già avvenuto oggi.

Intanto, tramite il suo profilo Twitter, Jacopo Aliprandi svela le cifre dell'affare sul quale c'erano state alcune incongruenze tra i vari organi di stampa. L'affare si realizzerà in prestito, da 1,5 milioni, con riscatto obbligatorio al costo di 16 milioni, oltre a 2,5 di bonus, legati al rendimento di squadra e individuali, definiti "non facili" da raggiungere. Il pagamento, infine, sarà dilazionato in più anni.