Calciomercato Roma, la prossima settimana nuovo incontro con il Milan per Florenzi

Dopo aver chiuso la trattativa in entrata per Tammy Abraham con il Chelsea, Tiago Pinto è a lavoro per chiudere alcune trattative in uscita per sfoltire la rosa e abbassare il monte ingaggi. Tra i nomi in uscita c'è anche quello di Alessandro Florenzi, che da tempo è nel mirino del Milan. Il club rossonero vuole il giocatore, ma resta distanza tra le squadre per il suo cartellino. La Roma vuole la sicurezza che il suo giocatore sarà acquistato e spinge per un prestito con obbligo di riscatto, mentre i rossoneri vorrebbero una formula con un diritto. La prossima settimana, come riportato dal portale di calciomercato, è previsto un nuovo incontro tra Pinto e la dirigenza del Milan per provare a chiudere la trattativa.

