Calciomercato Roma, Krösche (ds Eintracht Francoforte): "Nessuna offerta per Kostic"

"Non ho niente da dire sinceramente. Non abbiamo ricevuto nulla. I media italiani, a volte, sono molto vivaci su certe cose. La vedrei così in questo caso", così in conferenza stampa Markus Krösche, direttore sportivo dell'Eintracht Francoforte, smentisce offerte per Filip Kostic. L'esterno classe '92 è seguito dalla Lazio ed è stato accostato anche alla Roma.