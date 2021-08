Calciomercato Roma: interesse dell'Al Rayyan per Nzonzi. Per Olsen si riapre la pista Lille

Potrebbe essere in Qatar il futuro di Steven Nzonzi. Come scrive l'edizione online del quotidiano, infatti, per il centrocampista francese si fa strada la pista Al Rayyan, club qatariota allenato da Laurent Blanc. In corso contatti tra i due club, ma serve uno sconto sul costo del cartellino. Capitolo Olsen: per il portiere svedese sembrava sfumata la pista Lille, ma le difficoltà dei francesi per arrivare a Mandanda, potrebbe spingere il club a puntare sul portiere della Roma.

(corrieredellosport.it)

