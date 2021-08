Calciomercato Roma: sondaggio del Genoa per Fazio. Il difensore chiede un biennale

Continua il lavoro di Tiago Pinto per sfoltire la rosa della Roma e liberarsi, così, degli ingaggi degli esuberi. Fra i vari giocatori finiti ai margini del progetto c'è anche Federico Fazio, che piace però al Genoa: secondo quanto riferisce Nicolò Schira de La Gazzetta dello Sport, il Grifone avrebbe infatti chiesto informazioni per il centrale argentino, che chiede 2 anni di contratto.

Federico #Fazio is not in Josè #Mourinho’s plans for #ASRoma and he could leave this summer: #Genoa have asked info for the centre-back, who wants 2-years contract. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 22, 2021