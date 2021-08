Calciomercato Roma, il Fulham per lasciar partire Anguissa chiede una cifra vicina ai 20 milioni

La Roma dopo la fine della trattativa per arrivare a Granit Xhaka dell'Arsenal si continua a muovere sul mercato per regalare a Mourinho un nuovo centrocampista. Secondo le ultime voci di mercato i giallorossi avrebbero messo nel mirino André-Frank Zambo Anguissa, centrocampista camerunese classe 1995 che milita in Championship con il Fulham. La Roma però per arrivare a lui deve superare sia la posizione del tecnico inglese Marco Silva, che considera Anguissa incedibile, sia le richieste del club, che valuta il suo cartellino intorno ai 20 milioni di euro.

(calciomercato.it)

