Calciomercato Roma: idea Icardi in caso di addio di Dzeko

Il giro di attaccanti che coinvolge le big europee potrebbe coinvolgere anche la Roma. E viene rilanciato un nome mai del tutto abbandonato: quello di Mauro Icardi, destinato a diventare un esubero di lusso al Paris Saint Germain. Stando alle ultime indiscrezioni l'argentino potrebbe essere salutare il PSG, nel caso il club francese riesca a chiudere per l'ingaggio di Messi. E con Dzeko cercato dall'Inter per il dopo Lukaku, l'ipotesi Roma che per ora resta una suggestione potrebbe tornare d'attualità.

(Corsera)