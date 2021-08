Nome nuovo per quanto riguarda il mercato in entrata della Roma, stavolta per la difesa. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del quotidiano nelle mire del club giallorosso sarebbe finito Omar Colley, centrale della Sampdoria valutato dai blucerchiati tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Quello del gambiano sarebbe un nome concreto per il mercato della Roma, che nelle ultime ore avrebbe mosso passi concreti nella sua direzione.

(Tuttosport)